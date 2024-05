Städtepartnerschaft: Ichenhausen und Changé feiern „Perlenhochzeit“

Seit 30 Jahren besteht die Städtepartnerschaft von Ichenhausen und Changé in Frankreich. Jetzt wurde im Departement Mayenne gefeiert.

Zum 30. Jahrestag der Städtepartnerschaft zwischen Changé und Ichenhausen reisten insgesamt 64 Personen mit dem Bus und Autos in die 1000 Kilometer entfernte französische Stadt Changé im Departement Mayenne. Das Festwochenende begann an Christ Himmelfahrt mit einem zweisprachigen Gottesdienst in der Kirche von Changé.

Im Mai 1994 wurde dort von den beiden damaligen Bürgermeistern Bernard Pichot (Changé) und Hubert Hafner (Ichenhausen) die Partnerschaftsurkunde unterzeichnet. Im Jahr 2010 schloss sich die französische Nachbargemeinde Saint-Germain le Fouilloux dieser Partnerschaft an. Altlandrat Hubert Hafner ließ es sich daher nicht nehmen, neben dem jetzigen Bürgermeister Robert Strobel und seinen französischen Amtskollegen, an diesen Feierlichkeiten teilzunehmen.

Partnerschaft zwischen Ichenhausen und Changé soll lebendig bleiben

Der amtierende Bürgermeister von Changé, Patrick Peniguel, betonte, diese deutsch-französische Partnerschaft, ja Freundschaft, sei ein Vorbild für die Welt. Marcel Blanchet, Bürgermeister der Gemeinde Saint-Germain le Fouilloux, hofft auf die Jugend; sie soll die Partnerschaft lebendig halten und weiterleben lassen. Robert Strobel, der erste Bürgermeister Ichenhausens und zugleich der erste Vorsitzende des Partnerschaftsvereins würdigte das jahrzehntelange Engagement jedes Einzelnen, vor allem der Gastfamilien in Changé und Ichenhausen. Sie öffneten ihre Türen und so wurden aus Fremden Freunde.

In der Hoffnung auf eine noch lange währende Freundschaft wurde diese „Perlenhochzeit“ gebührend gefeiert. So erlebten die Gäste einen Tagesausflug zur Felseninsel Le Mont-Saint-Michel mit Besichtigung der Benediktinerabtei, ein Picknick im Square d´Ichenhausen in Changé, einen Erlebnisbesuch im Museum von „Robert Tatin“, einen zünftigen Bayrischen Abend mit Bieranstich, der von Musikern aus Ichenhausen/Rieden/Ellzee umrahmt wurde, lustige Karaoke-Gesänge und zahlreiche herzliche Begegnungen mit Freunden.

Beim feierlichen Festakt wurde eine Erneuerungsurkunde der Städtepartnerschaft unterzeichnet. Foto: Partnerschaftsverein Ichenhausen

Ein feierlicher Festakt mit einem anschließenden Festabend mit Revue und Tanz war der krönende Abschluss. Dabei wurde eine Erneuerungsurkunde unterzeichnet, unter den Klängen der Hymnen die deutsche, französische und europäische Flagge gehisst und ein Freundschaftsbaum gepflanzt.

Jean-Michel Tougeron, der dortige Präsident des Partnerschaftsvereins organisierte mit seinem Team ein tolles Jubiläumswochenende. Mit einer Bilderpräsentation ließ er die 30 Jahre Revue passieren, viele Erinnerungen kamen dabei auf und es wurden sich zahlreiche Begebenheiten und Anekdoten erzählt. Dabei wurde sicher der eine oder andere auch etwas nachdenklich und traurig. Auf den Fotos waren schon viele Freunde, die leider verstorben sind.

Gastgeschenk aus Ichenhausen: Eine Stele aus Eisen als Zeichen der Städtefreundschaft

Natürlich hatte die Reisegruppe des Partnerschaftsvereins Ichenhausen ein Gastgeschenk im Gepäck. So wurde die Stele aus Eisen, von drei Kugeln in der Mitte zusammengehalten, welche die drei Partnerstädte symbolisieren sollen, zum Fotomotiv für viele Freundschaftsfotos. Auch eine Skulptur, extra gestaltet von der Ichenhauser Künstlerin Barbara Quintus, wird im dortigen Rathaus sicherlich einen würdigen Platz finden.

Für die französischen Komitee-Mitglieder hatte die Komitee-Sprecherin Gabi Rau und ihr Team etwas Besonderes im Gepäck. Ein Herz aus Eisen an einem Stab, mit einer ausgestanzten 30 und einem bayrischen Band. Ein Zeichen wie sehr allen diese Freundschaft und Städtepartnerschaft am Herzen liegt. Durch alle Festreden zog sich ein roter Faden: der Wunsch nach Frieden in Europa. So waren die Abschlussworte aller Festredner gleich: Es lebe unsere Freundschaft – Es lebe Europa. (AZ)