Streit beim Schneeschieben in Ichenhausen eskaliert

Drei Männer streiten sich in Ichenhausen, während sie Schnee räumen. Im Verlauf holt einer eine Eisenstange dazu, ein anderer verständigt die Polizei.

Am Samstagnachmittag gerieten ein 37-Jähriger und ein 36-jähriger Anwohner des Rohrbachrings in Ichenhausen während des Schneeräumens in einen Streit. Plötzlich mischte sich laut Polizei ein bis dahin unbeteiligter 37-Jähriger in den Streit ein. Daraufhin beleidigten sich die beiden 37-Jährigen zunächst und im weiteren Verlauf kam es zu einer Rangelei am Boden. Beide Beteiligten zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Einer der beiden holte im Anschluss noch eine Eisenstange, mit welcher er den anderen bedrohte. Zu Schlägen mit dieser Stange kam es nicht. Der 36-Jährige beteiligte sich nicht an der körperlichen Auseinandersetzung, sondern verständigte in der Zwischenzeit die Polizei, welche nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. (AZ)