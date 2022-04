Sturm deckt in Ichenhausen Gartenhäuser ab und weht Trampoline davon

Starke Böen haben in Ichenhausen am Samstag in einer Kleingartenanlage Dächer abgedeckt. Die Feuerwehr vermutet eine Windhose als Verursacher.

In Ichenhausen wütete der Sturm "Nasim" in den frühen Samstagmorgenstunden mit so hohen Windgeschwindigkeiten, dass es zu Sachschäden kam. Steffen Rehm wohnt in der Straße Rohrbachring. Nachts wurde er durch ein Rumpeln und starke Windgeräusche aus dem Schlaf gerissen. "Es hörte sich an, als ob es gleich die Fensterscheiben eindrückt", schildert er, als er auf der Straße die Feuerwehrkräfte beobachtet, wie sie am Samstagvormittag mit der Drehleiter mehrere verschobene Dachziegel an dem Haus korrekt einfügen, in dem er wohnt.

An Nachbarhäusern war die Feuerwehr Ichenhausen schon in der Nacht im Einsatz. Auf mehreren Dächern fehlten Dachziegel, die auf die Straße und auch auf ein Auto fielen. An einem Audi schlugen Ziegelfragmente ein Loch in das Fahrzeugblech. In der nahen Kleingartenanlage wurde von einer Schrebergartenhütte das Blechdach abgerissen und landete einige Meter weiter am Boden. Die Besitzerin bestätigt vor Ort, dass die Hütte nicht morsch und alles stabil gebaut war. Insgesamt wurden mehrere Gewächshäuser, Hütten und Gärten beschädigt.

Trampolin auf das Auto des Zeitungszustellers geweht

Auch mehrere große Trampoline trug es davon. Gegen 5 Uhr fuhr ein Zusteller im Rohrbachring Zeitungen aus, als ihm ein etwa vier Meter großes Trampolin auf sein Fahrzeug geweht wurde. Er hatte Glück und es entstand nur Sachschaden. Das Trampolin wurde von der Feuerwehr gesichert und in der Hochwanger Straße festgebunden.

Ein Trampolin wurde davongeweht. Foto: Mario Obeser

Im Bereich der Robert-Bosch-Straße, unweit des Rohrbachrings, stand ein BMW neben aufgestapelten Gitterboxen. Die Boxen wurden durch den Sturm angehoben oder umgedrückt und landeten teilweise auf dem Fahrzeug, das dadurch nicht unerheblich beschädigt wurde. Die Feuerwehr Ichenhausen war in die Straße zu einem umgestürzten Baum alarmiert worden und entdeckte den BMW zufällig beim Wenden eines Feuerwehrfahrzeuges.

Kaum Schlaf für die Feuerwehrkräfte in Ichenhausen

Ralf Berchtold, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ichenhausen, zählt am Samstag bis neun Uhr neun Einsätze für seine Einsatzkräfte. Nicht mitgezählt die vielen kleinen Hilfeleistungen, die mit wenigen Handgriffen erledigt waren. Ihm und einigen seiner Kameraden stecken die vergangenen Stunden noch in den Knochen, sie haben nur wenig bis keinen Schlaf bekommen.

Die Schäden wurden alle in einem örtlich sehr begrenzten Bereich verursacht, weshalb von einer Windhose ausgegangen wird. Im übrigen Landkreis habe es in der Nacht auf Samstag nur wenig wetterbedingte Einsätze gegeben, berichtet Kreisbrandrat Stefan Müller. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wurden in Lindau und am Flughafen München Windgeschwindigkeiten von bis zu 105 km/h gemessen. In den Bereichen Laupheim und Lechfeld waren es in der Spitze 97 km/h und in Augsburg 89 km/h.

Auch ein Gewächshaus wurde in einer Kleingartenanlage in Ichenhausen von Windböen beschädigt. Foto: Mario Obeser

Speziell für Ichenhausen können keine näheren Angaben zur Windgeschwindigkeit getroffen werden, sagt Martin Schwienbacher, Wetterberater des DWD, auf Nachfrage. Aus Daten von Radar- und Wetterballonen habe es günstige Faktoren für die Bildung von Tornados im Bereich zwischen Stuttgart und München gegeben. Doch nach den vorliegenden Messwerten gab es keine Trichterbildung in und um Ichenhausen. Bei besonderen Geländeverhältnissen könnten ebenfalls hohe Windgeschwindigkeiten entstehen, so der Wetterexperte. Glücklicherweise wurde durch den Sturm und die umherfliegenden Gegenstände niemand verletzt.