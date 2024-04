Ichenhausen

vor 54 Min.

Was Prinz Ludwig über Monarchie und Migrationspolitik denkt

Plus Rafael Seligmann hat in Ichenhausen den Ururenkel des letzten bayerischen Königs zu Gast. Ludwig Prinz von Bayern erzählt auch über sein Engagement in Afrika.

Von Jörg Sigmund

„Lauf, Ludwig, lauf“: Was hätte Rafael Seligmann seinem Gast beim siebten Synagogengespräch passenderes schenken können als seinen Roman über die Jugendzeit seines Vaters in Ichenhausen. Da ist nicht nur die Namensgleichheit, da ist auch jener Lauf, mit dem Ludwig Prinz von Bayern in der Vergangenheit für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Beim 100 Kilometer langen, 24-stündigen „Löwenmarsch“ werden Spenden für das Hilfsprojekt des Prinzen in Afrika gesammelt. In der abgelegenen Region Turkana im Nordwesten Kenias hat der 42-Jährige, der in Landsberg am Lech geboren wurde und in Schloss Kaltenberg aufwuchs, die Organisation „Learning Lions“ gegründet. Von seinem Engagement berichtete der Ururenkel des letzten bayerischen Königs, Ludwig III., jetzt im Gespräch mit Rafael Seligmann in der ehemaligen Synagoge Ichenhausen.

Weit weg von den Großstädten habe er in Afrika mit vielen Helfern begonnen, Schulen zu bauen. Doch schon bald, sagte der Prinz, stellte sich die Frage: Was machen diese Jugendlichen mit der Schulausbildung? „Passen sie danach wieder auf Kamele und Ziegen auf?“ Das konnte nicht das Ziel sein. Deshalb sei den jungen Menschen beigebracht worden, Webseiten zu programmieren. Prinz Ludwig: „Es gibt inzwischen mitten in der Wüste einen Campus mit eigener Strom- und Wasserversorgung und unterstützt durch künstliche Intelligenz.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen