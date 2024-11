Wird aus diesem Stall bald eine Gaststätte?

Noch ist es nur ein Bauantrag auf Papier, den die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses Ichenhausen in ihrer jüngsten Sitzung auf dem Tisch liegen hatten. Doch Dritter Bürgermeister Hubert Schuler (CSU) freut sich schon jetzt darauf, wenn die Pläne möglichst schnell verwirklicht werden: Am Ortsrand von Ichenhausen an der Rohrer Straße könnte bald aus einem ehemaligen Viehstall eine Gaststätte werden. Nicht nur Schuler, auch der Rest des Gremiums zeigte sich angetan. Wer sich hinter dem Vorhaben verbirgt und wann es los geht.

Heike Schreiber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ichenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauantrag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis