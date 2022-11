Im Krippenparadies (1)

vor 33 Min.

Warum Thannhausen bei vielen Krippenfreunden so beliebt ist

Im Geschäft der Holzschnitzerei Haiß in der Bahnhofstraße in Thannhausen gibt es eine schier unendliche Auswahl. Arnold Haiß hält hier in der Szene beliebte Figuren in Händen.

Plus Der Weg der Krippenliebhaber führt in Thannhausen oft zu Arnold Haiß, der mit dem Verkauf der Darstellung von der Geburt Jesu seinen Lebensunterhalt verdient.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Am "Kripple" wird auch ein hartgesottener Manager zum "kleinen Bua". Das hat Arnold Haiß erlebt, als sich der Manager die holzgeschnitzte Heilige Familie in Haiß' Geschäft angesehen hat. Er begann zu sinnieren über die Verantwortung, die er für einige hundert Menschen zu tragen habe; über Entscheidungen, die sicher nicht allen Beschäftigten gefielen. Und es kam ihm im Angesicht der nachgestellten Geburt Christi der Gedanke, wie unbedeutend doch jeder Einzelne ist auf dieser Welt. Das steht oft in diametralem Gegensatz zur Wichtigkeit, die man sich selbst zuschreibt. Bei all dem, was der Unternehmer in diesem Augenblick fühlte, wurden seine Augen wässrig. Und schließlich musste er sich Tränen von den Wangen wischen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen