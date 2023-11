Christoph Bronnhuber: „Ich werde bis zum letzten Spiel alles geben“

Plus Es passt – und dennoch hört der Spielertrainer des Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg bald auf. Er setzt ein Ziel für den Rest des gemeinsamen Weges.

Keineswegs akut gefährdet, aber in unerquicklicher Nähe zum unteren Tabellenende verbringt der FC Günzburg die Winterpause in der Fußball-Bezirksliga Nord. Unbeschwerte Weihnachts-Vorfreude kommt da keine auf. Und jetzt heißt es, dass Sie das Team zum Ende der Saison 23/24 verlassen. Stimmt das, Herr Bronnhuber?

Christoph Bronnhuber: Ja.