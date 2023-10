Interview

18:44 Uhr

Gerd Mannes: "Für die AfD wird es in Zukunft noch weiter nach oben gehen"

Gerd Mannes hat am Sonntag im Schützenheim Riedheim abgestimmt. Er hat das beste Erststimmenergebnis eines AfD-Politikers in Bayern erreicht.

Plus Jeder Vierte im Landkreis Günzburg hat den Landtagsabgeordneten der AfD als Direktkandidat gewählt. Wie Gerd Mannes seinen Höhenflug deutet.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Herr Mannes, jeder Vierte, der im Landkreis Günzburg zum Wählen gegangen ist, hat bei Ihnen das Kreuzchen auf dem Stimmzettel der Direktkandidaten gemacht. Mit 24,4 Prozent haben Sie das beste Erststimmen-Resultat eines AfD-Kandidaten in Bayern. Wann haben Sie die Sektkorken knallen lassen?



Gerd Mannes: Gar nicht. Ich war am Sonntagabend im Landtag und musste wieder nach Hause in den Landkreis Günzburg fahren. Da verbietet es sich, Alkohol zu trinken.

Was hat aus Ihrer Sicht den Ausschlag für Ihren persönlichen Erfolg und den Ihrer Partei gegeben?



Mannes: Zum Erfolg: Ich wollte wirklich das Direktmandat holen. Das habe ich nicht geschafft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen