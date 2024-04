Michele Geiger (VfL Leipheim): "Nicht übermütig werden, sondern ruhig bleiben"

Plus Nach dem 14:0-Coup: Warum trotz des Kantersieges nicht alles glanzvoll war und wie es jetzt im Aufstiegsrennen der B-Klasse West 1 weiter geht.

14:0 hat der VfL Leipheim sein jüngstes Heimspiel der B-Klasse West 1 gegen den Tabellen-Vorletzten TSV Behlingen-Ried II gewonnen. War das der höchste Punktspielsieg einer ersten Mannschaft in der Vereinsgeschichte, Herr Geiger?

Michele Geiger: Nein, es gab sogar noch höhere Siege. Ich erinnere mich zum Beispiel an den 18:0-Erfolg vor eineinhalb Jahren gegen den SV Unterknöringen II.