Interview

06:00 Uhr

Roland Kempfle: "Die Umgehung hat mir alles abverlangt"

Bürgermeister Roland Kempfle feiert am 1. Mai sein 20. Dienstjubiläum. Das Rathaus in der Ortsmitte von Burtenbach wurde bis Anfang 2019 komplett saniert.

Plus Roland Kempfle ist seit 20 Jahren Bürgermeister der Marktgemeinde Burtenbach. Welche Sitzung herausragt, worauf er stolz ist und welche Rolle seine Frau Bettina spielt.

Von Heike Schreiber

Herzlichen Glückwunsch, Herr Kempfle. Sie sind einer von fünf Bürgermeistern im Landkreis Günzburg, die heuer 20 Jahre im Amt sind. Das ist schon etwas Besonderes.



Roland Kempfle: Diese 20 Jahre sind wahnsinnig schnell vergangen, das habe ich gar nicht so empfunden. Ob es etwas Besonderes ist, weiß ich nicht. Es gab schon Bürgermeister, die viel länger im Amt waren. Nach dieser Legislaturperiode bin ich auf jeden Fall der am längsten amtierende Bürgermeister von Burtenbach. Das haben mir manche nicht zugetraut. 2002, als ich das erste Mal kandidiert habe, haben einige behauptet: "Der nutzt das Amt in Burtenbach nur als Sprungbrett für höhere Aufgaben." Ich habe das Gegenteil bewiesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen