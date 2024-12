Goodbye Deutschland: Wie schwer fällt der Abschied, Jan Kubica?

In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hat Jan Kubica unseren Leserinnen und Lesern als Sportredakteur unzählige Geschichten erzählt. Über Meisterschaften und Titel, über große und kleinere Erfolge, aber auch über Missstände und Niederlagen. Jetzt ist damit Schluss, der Kollege schreibt künftig erst einmal seine eigene Geschichte weiter. Nach 30 Jahren im Dienste der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen verlässt Kubica nicht nur die Redaktion, sondern auch Deutschland. Zum Abschied haben ihm Rebekka Jakob und Stephan Schöttl noch einmal knapp 40 Minuten Podcast geschenkt, in denen sie zusammen zurückblicken, viel lachen, aber auch wehmütig sind.

In wenigen Wochen geht es für Jan Kubica nach Thailand. Nicht in den Urlaub, wie er das in den vergangenen Jahren über den Winter oft gemacht hat. Nein, dieses Mal ist es für immer. „Meine Frau, mit der ich seit 25 Jahren verheiratet bin, kommt aus Thailand. Sie hat gesagt: 25 Jahre Deutschland sind genug“, erzählt er im Podcast. Was ihn an der Heimat seiner Frau fasziniert und wie schwierig es ist, hierzulande einen Haushalt mit allen Konsequenzen aufzulösen, darüber spricht er in der neuesten Folge des Podcasts „Studio West“ ebenso wie über sein großes Hobby: das Groundhopping.

Icon Vergrößern Auch das war Neuland für ihn: Sportredakteur Jan Kubica lernte innerhalb eines Nachmittags die Grundzüge des Golfsports. Foto: Bernhard Weizenegger Icon Schließen Schließen Auch das war Neuland für ihn: Sportredakteur Jan Kubica lernte innerhalb eines Nachmittags die Grundzüge des Golfsports. Foto: Bernhard Weizenegger

Bei den erlebnisreichen Touren durch die Fußballstadien dieser Welt geht es in der Groundhopper-Szene unter anderem um Länderpunkte. Kubica verrät am Mikrofon, welche seltenen Nationen er in diesem Zuge bereits besucht hat. Er sagt aber auch: „Ein bisschen Kultur darf schon dabei sein. Ich will auch was über Land und Leute lernen.“ Apropos lernen: In 30 Jahren als Sportredakteur hat sich Jan Kubica engagiert um den journalistischen Nachwuchs gekümmert, den Volontärinnen und Volontären in der Redaktion das Rüstzeug für ihren Job mitgegeben - und auch so manchen Tipp fürs Leben. Er hat aber auch selbst viel gelernt. Im Podcast erzählt er, welche Sportarten er ausprobiert und was er zu den erfolgreichen Bundesliga-Zeiten rund um die Jahrtausendwende alles mit den Ulmer Fußballern erlebt hat. Nachdenklich wird er aber auch. Nicht nur, wenn er an den Abschied aus Günzburg denkt, sondern auch beim Thema Soziale Medien. Was er davon hält? Einfach reinhören!

