Jettingen

vor 35 Min.

Fahnenübergabe: Jettinger Fasnacht nimmt endgültig an Fahrt auf

Noch einmal schwenkte Jettingen-Scheppachs Bürgermeister Christoph Böhm am Sonntag die Fahne. Mit der anschließenden Übergabe an das Komitee regiert nun die Burkhardia im Jettinger Rathaus.

Von Peter Wieser

Seit Sonntagmittag ist das Jettinger Rathaus in der Hand des Burkhardia-Komitees. Wie schon in den vergangenen Jahren verfolgten zahlreiche Jettingerinnen und Jettinger, auch Reiterinnen und Reiter vom Reit- und Fahrverein waren wieder dabei, am früheren Rathauseingang die Übergabe von Fahne und Rathausschlüssel. Schließlich hatten sich Bürgermeister, Burkhardia-Präsident und Hanswurst wieder einiges zu erzählen – oder vielmehr: „sich gegenseitig aufzuziehen“. Außerdem muss man wissen, wer die drei Fähnriche sind: Emmanuel Walburger als Oberfähnrich sowie Nico Bauer und Sebastian Manz. Also: Narrade Juhu und dreimal.

Auf der Burkhardia-Internetseite tauchten ja die Fähnriche gar nicht auf, stellt Christoph Böhm erst einmal klar. Überhaupt sei die Seite weit von der Aktualität entfernt, zeige sie doch einen Bürgermeister, der gar nicht der richtige sei. Was Böhm ebenfalls nicht gefiel, waren die Einfälle der Ampel-Regierung. Die Ampel müsse endlich wieder richtig schalten. Dem neuen Burkhardia-Präsidenten Johannes Luible sicherte Böhm in jedem Fall seine Unterstützung zu, schließlich müsse es mit der Jettinger Fasnacht weitergehen. Hatte Luibles Vorgänger Max Behrendt letztes Jahr die neue Dreifachturnhalle als viel zu schief kritisiert, wies Böhm das zurück: Sonst wäre diese ja nicht so gut besucht.

