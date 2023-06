Musikzentrum Mindeltal feiert sein 30-jähriges Bestehen

Jettingen

Seit 30 Jahren besteht das Musikzentrum Mindeltal. Mit einem Festwochenende wurde das an zwei Tagen in der Jettinger Turn- und Festhalle gefeiert.

Plus Junge Musiker brachten am Festwochenende mit Jubiläumskonzerten die Instrumente zum Klingen. Eine Erfolgsgeschichte, die 1993 begann.

Musikalische Früherziehung im Kindergarten, dann Blockflötenunterricht, dann Unterricht auf dem Lieblingsinstrument mit gemeinsamem Musizieren in der Bläserklasse, später der Einstieg in das Nachwuchsorchester, in die Jugendkapelle und irgendwann in einen der Musikvereine. Davon gibt es in der Region eine ganze Menge und ganz hervorragende. Am Anfang steht die Ausbildung. Dafür sorgen die Musikschulen, wie das Musikzentrum Mindeltal. Am Samstag und am Sonntag feierte es mit einem musikalischen Festwochenende in der Jettinger Turn- und Festhalle das 30-jährige Bestehen.

Wie war das damals im Jahr 1993? Begonnen hatte es mit einer Art Zweckeinrichtung für die fünf ortsansässigen Musikvereine der Märkte Jettingen und Burtenbach: den Blasmusikverein Jettingen, die Trachtenkapelle Scheppach und die Musikkapelle Freihalden-Oberwaldbach sowie den Musikverein Burtenbach und den Musikverein Kemnat. Sie sollte der gemeinsamen Nachwuchs- und Jugendarbeit dienen, mit dem Ziel, in den jeweiligen Musikkapellen die musikalische Qualität, aber auch deren Fortbestand für die Zukunft zu sichern. Beide Märkte hatten damals die Wichtigkeit einer musikalischen Ausbildung für Kinder und Jugendliche erkannt und sicherten finanzielle Unterstützung zu. Als Bläserschule Mindeltal hat sich diese seit ihrer Gründung durch die damaligen Bürgermeister Peter Ploeckl ( Jettingen-Scheppach) und Hans Rösner (Burtenbach) zu einer bedeutenden Institution entwickelt, die nicht nur musikalische Bildung fördert, sondern auch eine wichtige Rolle als Kulturträger spielt. 2020 trat die Stadt Burgau als dritte Mindeltalkommune bei, und aus der Bläserschule Mindeltal wurde das Musikzentrum Mindeltal.

