17-Jähriger will mit Drogen in den Club, Polizei bringt ihn zu den Eltern

Am Freitag kurz vor Mitternacht ist die Polizeiinspektion Burgau vom Sicherheitsdienst der Diskothek in Jettingen darüber informiert worden, dass bei der Eingangskontrolle zwei Personen mit Betäubungsmitteln angetroffen worden sind. Bei der Aufnahme des Sachverhalts konnte festgestellt werden, dass ein 17-Jähriger seinem 20-jährigen Begleiter eine Geldbörse übergab, der diese dann zu Boden fallen ließ. Der Sicherheitsdienst überprüfte im Anschluss die Geldbörse und konnte darin eine geringe Menge an Betäubungsmitteln auffinden. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Beide Personen standen zudem erheblich unter Alkoholeinfluss. Der 17-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und seinen Eltern übergeben. Die beiden jungen Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz. (AZ)

