29-Jähriger Autofahrer erfasst Radfahrerin: Frau wird leicht verletzt

Am Donnerstagvormittag gegen 8.50 Uhr erfasste ein 29-Jähriger mit seinem Auto eine Radfahrerin auf der Bahnhofstraße in Jettingen-Scheppach. Der Autofahrer kollidierte mit der am rechten Fahrbahnrand fahrenden Frau, vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne und einer beschlagenen Frontscheibe. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

