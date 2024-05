Aquaplaning: 34-Jähriger kommt auf A8 von der Fahrbahn ab

Am Montagabend schleuderte ein Autofahrer auf der Autobahn auf Höhe Jettingen-Scheppach in die Leitplanke, weil er seine Geschwindigkeit nicht angepasst hatte.

Zu schnell für die Witterungsverhältnisse war am Montagabend ein 34-Jähriger bei Starkregen auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Der 34-Jährige verlor auf Höhe Jettingen-Scheppach auf dem mittleren von drei Fahrstreifen die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach links in die Leitplanke. Das Auto wurde im Frontbereich stark beschädigt. Den Schaden an Fahrzeug und Leitplanke schätzten die Beamten der Verkehrspolizei Günzburg auf rund 17.000 Euro. Zur vorsorglichen Überprüfung begab sich der Fahrer in eine Notaufnahme. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit an die Witterungsbedingungen erwartet den 34-Jährigen nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren. (AZ)