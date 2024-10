50 Euro angeboten: Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Am Freitagabend verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer an der Kreuzung der Robert-Bosch-Straße und Siemensstraße in Jettingen-Scheppach einen Verkehrsunfall. Er fuhr vom Euro-Rastpark kommend in die Siemensstraße ein und stieß dabei mit dem vorfahrtsberechtigten Auto einer 41-jährigen Frau zusammen. Beide hielten zunächst an und stiegen aus ihren Fahrzeugen aus. Der Unfallverursacher bot der Frau als Entschädigung 50 Euro an. Als die 41-Jährige dies ablehnte, da der Schaden an ihrem Auto deutlich höher ist, stieg der Verursacher in sein Fahrzeug und fuhr ohne seine Scheinwerfer einzuschalten davon. Die Frau konnte gerade noch das Kennzeichen abfotografieren. Die Polizeiinspektion Burgau hat die Ermittlungen aufgenommen. Der tatsächlich entstandene Schaden am Auto der Frau beträgt etwa 2000 Euro. (AZ)

