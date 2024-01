Am Neujahrskonzert brillieren nicht nur namhafte Künstler

Plus Bei der zweiten Auflage in der Jettinger Kirche St. Martin glänzen auch Nachwuchstalente aus der Grundschule Jettingen-Scheppach und der Musikschule.

Die nahezu vollgefüllte Jettinger Kirche St. Martin, dazu der ausladende Christbaum hinter dem Altar – ein wunderbarer Ort, um das neue Jahr musikalisch beginnen zu lassen. Jettingen-Scheppachs Bürgermeister Christoph Böhm hatte recht gehabt, denn bei den Mitwirkenden handelte es sich um bekannte Künstlerinnen und Künstler, alle aus der Region und mit einem gewissen Bezug zum Markt. Zum zweiten Mal fand am Sonntag das Neujahrskonzert des Marktes Jettingen-Scheppach unter der künstlerischen Leitung von Christian Weng, Kulturreferent und Leiter der Musikschule Mindeltal, statt.

Mit festlichen Klängen, "Trumpet Tune" von Henry Purcell, eröffnete die Jettinger Brass-Connection das Konzert. Entstanden ist das Ensemble mit Karin Fiedler (Posaune) Christian Weng (Tuba), Peter Knipper (Horn) sowie Peter Rupprecht und Alexander Weng (beide Trompete) aus dem groben Umfeld des Blasmusikvereins Jettingen (BMV) und hatte beim Konzert im vergangenen Jahr schon mitgewirkt. Allein das klanggewaltige Halleluja aus Georg Friedrich Händels Messias war beeindruckend, was durch die Akustik der Kirche noch zusätzlich verstärkt wurde.