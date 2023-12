Beim Winterzauber gibt es stehende Ovationen

Das Publikum in Jettingen fordert beim traditionellen Winterzauber mehrere Zugaben der Musikschule Mindeltal und des Blasmusikvereins Jettingen.

„Sagenhaft, wie schön die Kleinen musizieren können“, raunte eine Besucherin in der Konzertpause. Gemeint war das Nachwuchsorchester Burgau, das den Winterzauber in der Jettinger Festhalle eröffnete. Kinder ab der dritten Klasse musizierten gemeinsam auf der großen Bühne und boten neben originellen Kompositionen und tollen Rhythmen vor allem eines: ein stimmungsvolles Bild, wie gelebte Musikbegeisterung aussehen kann.

Galant moderierten die Kinder selbst und führten das Publikum mit dem Dreiländer Medley durch eine musikalische Reise zu fernen Orten und Melodien. Sogar eine Uraufführung boten die jungen Künstler. Mit dem Mindeltal Marsch aus der Feder von Musikschulleiter Christian Weng zeigten sie, was sie in den wenigen Wochen seit Schuljahresbeginn gelernt hatten. Im Anschluss an das Nachwuchsorchester nahm die Jugendkapelle Mindeltal auf der Bühne Platz. Charmant von Lukas Walcher moderiert, zeigten sich die Nachwuchstalente voller Elan.

Mit dem „Carol of the Bells“, einem bekannten Weihnachtsthema, setzte die Jugendkapelle den Standard hoch. Blitzende Girlanden der Holzbläser wechselten sich mit strahlenden Passagen der Blechbläser ab. Rhythmisch überzeugend stellten die Schlagwerker nicht nur dieses Stück, sondern auch das nachfolgende Werk „Mont Blanc“ dar, bei dem eine gefährliche Wanderung auf den schneebedeckten Gipfel musikalisch erlebbar wurde. Beim letzten Lied der Jugendkapelle griff die Flötistin Romy Baumann zum Mikrofon und gestaltete „Let it Go!“ aus dem Film Frozen zum Dahinschmelzen. Stehende Ovationen gab es bereits nach diesem Titel, sodass eine Zwischenzugabe vor der Pause von Dirigent Christian Weng gerne gegeben wurde.

Tenor Leo Brenner sorgt für einen Höhepunkt des Abends

In der zweiten Konzerthälfte zog der Blasmusikverein Jettingen mit Christmas Fantasia alle Register. Das Werk vereint monumentale Passagen ähnlich zu Holsts Planeten mit Anspielungen verschiedener Weihnachtslieder. So wurde in einer Passage das ganze Orchester zu einem Chor, bevor das Finale erklang. Mit Chorus Novus begeisterten vier Gesangstalente in der Verschmelzung von Orchester und Gesang die voll besetzte Jettinger Festhalle. Jana Linzmeier, Alina Vogel, Leo Brenner und Andreas Altstetter verzauberten mit „Sogno di Volare“ und „Baba Yetu“ restlos, sodass der Applaus nicht enden wollte. Gerade die Darbietung des Baba Yetu (Vater Unser) durch Tenor Leo Brenner war eines der Höhepunkte des Abends.

Nochmals zauberhaft wurde es bei Auszügen aus dem Blockbuster Polar Express und einem Medley bekannter swingender Weihnachtslieder wie „Rudolph“ und „Santa Claus is Coming“, sodass schnell die Rufe nach einer Zugabe laut wurden. Für den reichhaltigen Applaus bedankten sich alle Mitwirkenden durch eine gemeinsame Zugabe beim Publikum, das eifrig mitsang. Mit dem Ohrwurm „Oh du fröhliche“ endete ein verschneiter Winterzauber in Jettingen