Jettingen-Scheppach

26.10.2023

Buben an den Mindeltal-Schulen: Wie funktioniert die Umstellung?

Seit diesem Schuljahr werden an den Mindeltal-Schulen in Jettingen-Scheppach erstmals seit dem Start im Jahr 2009 auch Buben unterrichtet. Mustafa Üyrüs, Schulleiter des Gymnasiums, und Fikriye Bedir, Schulleiterin der Realschule, freuen sich, dass seitdem Mädchen und Buben oft gemeinsam in der Pause Fußball spielen.

Von Heike Schreiber

Es ist ein ungewohnter Anblick: Wo bislang nur Mädchen auf dem Pausenhof der Mindeltal-Schulen zusammenstanden, rennen plötzlich ein paar Buben einem Fußball hinterher. Und was noch mehr ins Auge fällt: Ein paar Schülerinnen schließen sich den Kickern an. Seit September, seit die Mädchenschule mit Internat in Scheppach erstmals seit dem Start im Jahr 2009 auch Buben unterrichtet, ist nicht alles, aber einiges schlagartig anders. Fikriye Bedir, Leiterin der Realschule, musste prompt Bälle nachbestellen. "Seit Jungs hier sind, reichen die Fuß- und Volleybälle nicht mehr aus." Für sie eine neue Erfahrung, aber auch ein toller Anblick, wenn gemeinsam gespielt werde. Zeit, nach sechs Wochen Eingewöhnungsphase eine erste Bilanz zu ziehen.

Dabei war es kein leichter Weg und erst recht keine leichte Entscheidung, das Konzept zu ändern. "Wir waren alle unsicher, ob wir diesen Schritt, auch Buben aufzunehmen, gehen sollen oder nicht", erzählt Mustafa Üyrüş, der seit Februar dieses Jahres als Rektor des Gymnasiums fungiert. Er selbst habe länger mit sich gerungen, habe die Schule doch einen einzigartigen Charakter gehabt und einen großen Beitrag zum Bildungserfolg von Mädchen aus unterschiedlichen Milieus geleistet. Zuletzt sei aber die Zahl der Schülerinnen zurückgegangen. Als Leiter einer Privatschule müsse er auch an das Finanzielle denken und die Schülerzahlen sichern. Außerdem bräuchten Buben heutzutage genauso eine ganzheitliche Bildung. Warum ihnen also nicht die Chance geben, hier unterrichtet zu werden? Zumal es auch der Wunsch vieler Eltern gewesen sei, so der 35-Jährige.

