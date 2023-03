Der CSU-Ortsverband Jettingen-Scheppach wählt ein neues Team

Ortsvorsitzender Christian Wang der CSU Jettingen-Scheppach wird einstimmig wiedergewählt. Die Mitglieder blicken auf die rege Arbeit in der Marktgemeinde zurück.

"Unser Ortsverband zeichnet sich vor allem durch die hervorragende Tätigkeit unserer kommunalen Mandatsträger aus, deren erstklassige Arbeit ich heute in den Mittelpunkt stellen möchte", stimmte der mit 100 Prozent der Stimmen wiedergewählte Ortsvorsitzende Christian Weng die Versammlung ein.

Bildungsreferent Andreas Spatz wies auf die Vorreiterrolle der Marktgemeinde bei der Digitalisierung und der ausgezeichneten Ausstattung der Schulen mit Endgeräten hin. "So ist eine Teilhabe an einer modernen Bildungsinfrastruktur für jede Familie gewährleistet". Aufgrund der kontinuierlich guten Arbeit in diesem Feld wurde die Grundschule als "Apple Distinguished School" ausgezeichnet und nimmt derzeit an einem Projekt zur Künstlichen Intelligenz teil.

Ein Zukunftsworkshop für Jugendliche kam gut an

Seniorenreferentin und CSU-Fraktionsvorsitzende Rita Botzenhart berichtete begeistert vom offenen Singen "Komm, sing mit!", das einen wichtigen Anker für das Zusammenkommen und den Austausch – nicht nur für Senioren – fördert. Besonders gut angenommen würde auch das "Schwätzle mit Spätzle". "Das gemeinsame Essen und die fröhlichen Unterhaltungen sind ein wichtiges Stück Lebensqualität", betonte sie.

Der JU-Ortsvorsitzende Johannes Basch freute sich besonders über zahlreiche Veranstaltungen wie Adventsmarkt oder das traditionelle Schafkopfturnier. Ein Zukunftsworkshop, bei dem die JU eine Möglichkeit für die Jugendlichen im Markt anbot, eigene Wünsche und Ideen in den Mittelpunkt zu stellen, fand in den Räumlichkeiten der Firma Ludo Fact statt. "Gerade, dass viele Jugendliche betonten, wie gerne sie hier in Jettingen bleiben würden und was ihrer Meinung nach für Verbesserungen getan werden müsste", freute Basch besonders.

Rückblick auf eine erfolgreiche Kulturarbeit

Als Kulturreferent berichtete Christian Weng von der erfolgreichen Arbeit des KulturKreises. Neben einer hervorragenden Kunstausstellung im Rathaus fand das erste Jettinger Neujahrskonzert statt, bei dem Jettinger Künstlerinnen und Künstler zugunsten des Hilfsfonds Hammerschmiedesiedlung auftraten. "Dieses fantastische Miteinander und die großartige Resonanzen zu diesem ersten Konzert machen sicherlich Lust auf mehr", sagte Weng. "Die Kulturszene des Marktes wirkt weit über die Gemeinde hinaus, haben wir doch exzellente Künstler, Musiker und andere Kulturschaffende, die dies immer wieder unter Beweis stellen."

Besonders erfreut zeigten sich die Anwesenden, dass es sich die Kandidatinnen der Kreis CSU zur Landtagswahl trotz ihres vollen Terminkalenders nicht nehmen ließen, den Ortsverband Jettingen-Scheppach zu besuchen. Jenny Schack und Stefanie Wagner stellten sich den Fragen der Versammlung und erörterten ihr politisches Programm. Der Bezirkstagskandidat und Gundremminger Bürgermeister Tobias Bühler schloss sich der Vorstellungsrunde an und betonte die Bedeutung des Bezirkes für die Gesundheitsversorgung im Landkreis. Das hohe Durchschnittsalter der Ärzte stimme ihn nachdenklich, auch der einzig verbliebene Jettinger Hausarzt sei über 60 Jahre alt, mahnte Bühler.

Gesundheitsversorgung stärken

"Die Stärkung der Gesundheitsversorgung im Markt wird ein wichtiges Ziel für unsere politische Arbeit sein. Wir werden uns im Ortsverband schnellstmöglich mit einer konstruktiven Lösung beschäftigen", definierte Weng ein wichtiges Vorhaben des neuen Vorstandes.

Als Vorstandsmitglieder wurden gewählt: Christian Weng, Barbara Lenzgeiger, Benjamin Neumair, Thomas Waschhauser, Rita Botzenhart, Andreas Spatz, Johannes Basch, Georg Kempter, Peter Michael Kessler, Elisabeth Kopp, Hans Reichhart, Stefan Schäffler, Josef Seibold und Beatrice Vogg. (AZ)