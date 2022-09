Der Markt Jettingen-Scheppach will noch mehr Energie sparen

Plus Über Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise und einen Blackout wurde im Gemeinderat Jettingen-Scheppach diskutiert. Ein Zuschuss über 400.000 Euro ist eingegangen.

Der Markt Jettingen-Scheppach sieht sich beim Energiesparen schon auf gutem Weg. Mit einem umfassenden Check will der Markt auf die Suche nach weiteren Energiesparmöglichkeiten gehen. Ein entsprechender Antrag von FUW-Rätin Cornelia Stiefel wurde einstimmig befürwortet.