Deutsch-israelische Flagge gestohlen und zerrissen

Eine Freundschaftsflagge wurde von einem unbekannten Täter entwendet und zerstört zurückgelassen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben.

In Jettingen-Scheppach ist es zum Diebstahl einer deutsch-israelischen Freundschaftsflagge gekommen. Wie der Polizei Burgau erst am vergangenen Montag mitgeteilt wurde, kam es im Zeitraum vom vergangenen Dienstag, 16 Uhr, bis zum Mittwoch, 20 Uhr zu dem Diebstahl der Flagge, die an einem Fenster eines Anwesens im Unteren Angerweg angebracht war. Die Freundschaftsflagge, in der Größe eines DIN-A4-Blattes, hatte zur Hälfte die deutsche Nationalflagge, zur anderen Hälfte die israelische Nationalflagge abgebildet. Der Eigentümer der Fahne fand das entwendete Objekt laut Polizeibericht am Donnerstag, 26. Oktober, in unmittelbarer Umgebung auf der Straße auf. Der bislang unbekannte Täter hatte die Flagge zerrissen.

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 10 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222 96900. (AZ)