Jettingen-Scheppach

vor 34 Min.

Die Grundschule Jettingen-Scheppach ist eine der besten in Deutschland

In der Grundschule Jettingen-Scheppach arbeitet jedes Kind mit einem eigenen iPad.

Plus Als eine von 20 Schulen ist die Grundschule in Jettingen-Scheppach im Rennen um den Deutschen Schulpreis 2023. Viele Faktoren machen sie so besonders.

Von Claudia Jahn

Einen weiteren Meilenstein erlebt die Grundschule Jettingen-Scheppach zurzeit in ihrem nun seit sieben Jahren andauernden, steil nach oben gehenden Entwicklungsprozess. Nachdem die Schule im vergangenen Jahr den ersten Platz des Innovationspreises „isi Digital 2022“ gewinnen konnte, steht sie in der ersten Phase der Endausscheidung für den Deutschen Schulpreis 2023, der von der Robert-Bosch-Stiftung gemeinsam mit der Heidehof-Stiftung verliehen wird. Damit zählt die Grundschule der Marktgemeinde im Mindeltal bereits jetzt zu den besten 20 Schulen in Deutschland.

Der seit 2006 in Kooperation mit der ARD und der ZEIT-Verlagsgruppe verliehene Deutsche Schulpreis ist die renommierteste, anspruchsvollste und mit 100.000 Euro höchstdotierte Auszeichnung für gute Schulen in Deutschland. Allgemein anerkannte Merkmale guter Schulqualität wie Leistung, Umfang mit Vielfalt, Verantwortung, Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner sowie Schule als lernende Institution sind Kernpunkte der Bewertung durch die 41-köpfige Jury, die aus der Vielzahl der Bewerbungen jene 20 Schulen ausgewählt hat, die sich nun noch im Rennen um den Schulpreis befinden. Die Teilnahme an der Bewerbung für den Deutschen Schulpreis steht allen Schularten offen, egal ob Grundschulen, Gesamtschulen, Gymnasien oder auch Berufsschulen.

