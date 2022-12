Jettingen-Scheppach

vor 18 Min.

Drei Orchester verzaubern mit Winterzauber-Konzert das Publikum

Höhepunkt des Winterzaubers, gleichzeitig ein Benefizkonzert, war am Sonntag "Die große Weihnachtspartita" von Alfred Bösendorfer, vorgetragen vom BMV Jettingen unter der Leitung von Christian Weng, den Solisten (vorne von links) Andreas Altstetter und Leopold Benner sowie den Solistinnen Alina Vogel und Lara Linzmeier.

Plus Der Blasmusikverein Jettingen und das Musikzentrum Mindeltal treten für einen guten Zweck auf. Der Erlös geht an Betroffene der überfluteten Hammerschmied-Siedlung.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Vorweihnachtliche Stimmung und eine vollgefüllte Turn- und Festhalle: Am zweiten Advent hatten der Blasmusikverein Jettingen (BMV) und das Musikzentrum Mindeltal zu einem Gemeinschaftskonzert eingeladen. Gleichzeitig war es das erste Benefizkonzert unter dem Namen „Winterzauber“. Auch der BMV wolle die von der Überflutung am 3. Oktober in der Jettinger Hammerschmied-Siedlung betroffenen Menschen unterstützen, hatte der Vorsitzende Peter Rupprecht zuvor betont.

