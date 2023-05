Exhibitionist belästigt zwei Frauen am Baggersee

Eine Frau sonnt sich auf einem Steg zwischen Jettingen und Schönenberg. Im Gebüsch versteckt sich ein Mann, der sich selbst befriedigt.

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Freitagnachmittag an einem Badesee zwischen Jettingen und Schönenberg in einem Gebüsch selbst befriedigt. Er beobachtete dabei eine 56-jährige Frau, die sich auf einem Steg liegend im Bikini sonnte. Erwischt wurde der Mann von einer 22-jährigen Frau, die ihn sofort ansprach. Der Täter rannte daraufhin aus dem Gebüsch und fuhr mit einem Auto weg. Die 22-Jährige konnte sich das Kennzeichen notieren und der Polizei mitteilen. Die Ermittlungen zum Täter dauern an. Er wird als etwa 35-jähriger Mann mit blonden Haare und einer Größe von 1,75 Meter beschrieben. (AZ)