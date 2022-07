Fahrraddiebstahl in Jettingen-Scheppach: Die Polizei sucht Zeugen

In Jettingen-Scheppach ist ein schwarzes Fahrrad von einer unbekannten Person gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Als der Besitzer eines schwarzen Mountainbikes am Donnerstag, 7. Juli, am Bahnhof in Jettingen-Scheppach auf sein Rad steigen wollte, war es nicht mehr da. Der Mann hatte es dort abgestellt und mit einem Zahlenschloss an einem Geländer befestigt. Laut Polizeiangaben war an dem Ort, an dem das Mountainbike stand, nur noch das aufgezwickte Zahlenschloss vorzufinden.

Dieb verursacht Schaden in Höhe von 1100 Euro in Jettingen-Scheppach

Der Diebstahl muss sich laut Angaben der Polizeiinspektion Burgau am 7. Juli, in der Zeit zwischen 12 und 23 Uhr ereignet haben. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1100 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf Tat und/oder Täter geben können und werden gebeten, diese unter der Telefonnummer 08222-96900 mitzuteilen. (AZ)