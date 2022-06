Firma Ludo Packt kann nun neue Logistikhallen bauen

Ludo Packt darf nun Gebäude mit einer Höhe von 16 Metern in Jettingen-Scheppach bauen. Daran gab es im Vorfeld Kritik.

Die Jettinger Firma Ludo Packt beabsichtigt die Errichtung zweier Logistikhallen im westlichen Bereich der Bestandsgebäude. Mit der zweiten Änderung „Betriebserweiterung Ludo Packt“ wird die zulässige Gebäudehöhe von bislang 13 Metern auf 16 Meter heraufgesetzt. In seiner jüngsten Sitzung fasste der Jettinger Marktgemeinderat den Satzungsbeschluss.

Erst der geplante Neubau der Hallen, dann die Erhöhung der Gebäudehöhe um drei Meter – das hatte in der Vergangenheit bei Anliegern Missfallen hervorgerufen. Die Stellungnahmen der am Verfahren beteiligten Behörden jedoch waren die: Unter anderem hatte die IHK Schwaben auf die Sicherung von Arbeitsplätzen hingewiesen, auch das Landratsamt Günzburg, Fachbereich Ortsplanung, hatte die Bebauungsplanänderung befürwortet. Der Fachbereich Naturschutz hatte darauf hingewiesen, dass nach Abschluss der Baumaßnahmen die bisher festgesetzte Eingrünung in Richtung Westen in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde gegebenenfalls zu ergänzen sei. Dies ist bereits im Ursprungsbebauungsplan abgestimmt und festgesetzt.

Bürger fürchten Einkesselung durch zu hohe Gebäude der Firma Ludo Packt

In einer Stellungnahme aus der Öffentlichkeit wurde dagegen nicht nur die Notwendigkeit der Erhöhung der Gebäudehöhe infrage gestellt, die Rede war auch von einer Einkesselung durch zu hohe Gebäude sowie von einer Zunahme des Verkehrs. Aufgrund der Entfernung von 220 Metern zur nächstgelegenen Wohnbebauung, aber auch dadurch, dass der Flächennutzungsplan Flächen für die Landwirtschaft darstelle und eine Bebauung nicht vorgesehen sei, könne eine erdrückende Wirkung ausgeschlossen werden, hieß es dazu in dem Beschluss.

Zudem sei davon auszugehen, dass aufgrund optimierter und am Standort gebündelter Logistikabläufe LKW-Fahrten reduziert würden. Auf die Anregung von Energiereferent Markus Kraus (Freie Wähler) wurde aufgenommen, dass die Energieversorgung zu mindestens 65 Prozent regenerativ erfolgen müsse und auf den Dachflächen eine Fotovoltaikanlage zu errichten sei. Damit könne man sich darauf berufen, auch wenn der Bauherr bereits vorhabe, dies so umzusetzen, so Kraus.

Flächen für Fotovoltaikanlagen werden mit Punkten bewertet

Wie ist die weitere Vorgehensweise des Marktes bei der Raumanalyse hinsichtlich geeigneter Standorte zur Errichtung von Freiflächenfotovoltaikanlagen? Eine Analysebewertung des Planungsbüros zeigt inzwischen potenzielle und weniger geeignete Flächen auf, die dazu mittels eines Punktesystems von null bis 15 Punkten dargestellt sind. Im nächsten Schritt sollen die am besten geeigneten vor Ort betrachtet und mit der Gemeinde abgestimmt werden. Bürgermeister Christoph Böhm (Freie Wähler) merkte an, dass verschiedene solcher Flächen direkt um Siedlungsgebiete dargestellt seien und dies nicht akzeptabel sei. „Man würde die Weiterentwicklung der Marktgemeinde behindern“, so Böhm. Dritter Bürgermeister Josef Seibold (JB) bemängelte, dass es für Ackerflächen von besonderer Bonität keine Bewertungskriterien gebe. Beides soll aufgenommen werden, im Herbst soll das endgültige Ergebnis vorliegen.

Weiter wurde die Neufassung der Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter beschlossen. Die bisherige stammt aus dem Jahr 2009. Nach der Sommerpause soll eine Bürgerversammlung stattfinden, wie Bürgermeister Böhm auf die Nachfrage von Josef Seibold und seinem Hinweis, dass eine solche bereits 2021 möglich gewesen wäre, versicherte. Rita Botzenhart (CSU) regte an, dass man sich Gedanken machen sollte, auf dem Jettinger Friedhof auch Bestattungen unter einem Baum anzubieten. Sie sei schon mehrfach darauf angesprochen worden und manche Menschen wünschten sich eine solche Art der Bestattung anstatt in einer Urnenwand.