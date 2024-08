Fliegendes Stand Up Paddle Board verursacht hohen Schaden auf der A8

Ein Flugobjekt der besonderen Art löste am Montag gegen 4 Uhr auf der A8 bei Jettingen-Scheppach Chaos aus. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die A8 in Richtung Stuttgart und verlor laut Polizeiangaben einen Anbaugepäckträger inklusive eines Stand Up Paddle Boards sowie diverses Campingequipment. Die Teile befanden sich anschließend über alle drei Fahrstreifen verteilt auf der Autobahn.

Verkehrspolizei Günzburg sucht nach Zeugen

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Günzburg weiter mitteilt, wurden im nachfolgenden Verkehr durch die Gegenstände drei weitere Fahrzeuge beschädigt, wodurch Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Für die Räumung der Fahrstreifen errichtete die Verkehrspolizei Günzburg eine kurzfristige Sperrung aller Fahrstreifen. Der Verlierer der Gepäckstücke befand sich zur Unfallzeit nicht vor Ort. Zeugen, die Angaben zum Pkw mit Gepäckträger machen können, beziehungsweise der Verlierer selbst, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Günzburg unter 08221-919311 zu melden. (AZ)

