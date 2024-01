Frau kommt zum Parkplatz und sieht, wie ein Mann ihr Auto aufbricht

Ein unbekannter Täter schlägt die Scheibe der Beifahrertür ein und nimmt Bargeld aus dem Auto: Genau in diesem Moment kommt die Halterin zurück. Der Mann flüchtet.

Eine 24-Jährige, die am Mittwoch gegen 16.45 Uhr zu ihrem, auf einem Schotterparkplatz neben einem Schnellrestaurant in Scheppach abgestellten Pkw zurückgekommen ist, traf der Schock: Sie musste feststellen, dass sich eine männliche Person an ihrem weißen Fiat zu schaffen machte. Das berichtet die Polizei Burgau. Der bisher unbekannte Täter hatte die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und Bargeld aus dem Pkw entwendet. Der Täter stieg in einem weißen Kleintransporter mit ungarischem Kennzeichen und entfernte sich in Richtung Autobahn. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Zeugenhinweise sollen unter Telefonnummer 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau gerichtet werden. (AZ)