Frau missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall

In Jettingen-Scheppach übersah eine Fahrerin ein von rechts kommendes Auto. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Am Sonntagnachmittag hat sich in Jettingen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignet. Laut Polizeiangaben war eine 32-Jährige gegen 15 Uhr mit ihren Pkw auf der Zeppelinstraße in westliche Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Goethestraße übersah sie ein von rechts kommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto eines 21-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4500 Euro. Die beteiligten Personen wurden nicht verletzt. (AZ)