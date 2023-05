Jettingen-Scheppach

vor 1 Min.

Freinacht: Unbekannte wüten in Jettingen-Scheppach

Artikel anhören Shape

Wenn Streiche in der Freinacht zu weit gehen, wird die Polizei tätig. So auch in Jettingen-Scheppach, nachdem Unbekannte eine Hausfassade beschädigten. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Freinacht Schabernack zu treiben, ist vor allem bei Jugendlichen ein weit verbreiteter Brauch. Doch das findet nicht jeder lustig, besonders dann nicht, wenn die Streiche den Tatbestand der Sachbeschädigung erfüllen. Groß war der Ärger demnach auch bei den Bewohnern und Bewohnerinnen eines Wohnhauses in Jettingen-Scheppach. Am 1. Mai zwischen Mitternacht und 2.20 Uhr haben Unbekannte in der Claus-von-Stauffenberg-Straße gewütet und die Hauswand des Wohnhauses, die Außenwand der Garage und eine Säule der Hofeinfahrt mit Ketchup und Fischkonserven beschmiert. Die Polizei sucht nach Zeugen Wie die Polizeiinspektion Burgau verlauten ließ, war ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden. Hinweise zu den Tätern seien bislang nicht bekannt. Zeugen und Zeuginnen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)

Themen folgen