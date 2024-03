Großer Polizeieinsatz in Jettingen-Scheppach: Schuss fällt in einem Garten

Eine große Zahl von Einsatzkräften rückt am Freitagnachmittag zu einem Wohnhaus aus. Ein Mann droht mit einer Schusswaffe und kommt wenig später ums Leben.

Ein größerer Polizeieinsatz hat am Freitagnachmittag in Jettingen-Scheppach für Aufsehen gesorgt. Kurz nach 15 Uhr waren an einem Wohnhaus in Jettingen-Scheppach mehrere Einsatzfahrzeuge vorgefahren. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Kempten hatte sich eine männliche Person in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Der Mann sei im Besitz einer Schusswaffe gewesen und befand sich im Beisein von Familienmitgliedern, heißt es seitens der Polizei.

Eine Vielzahl von Einsatzkräften war zu dem Wohnhaus gefahren. Weil zu diesem Zeitpunkt unklar gewesen sei, ob andere Menschen in Gefahr sind, hatte das Polizeipräsidium sofort starke Kräfte zur Unterstützung angefordert, unter anderem Spezialeinsatzkräfte. Es waren auch mehrere Rettungswagen, ein Einsatzleiter Rettungsdienst und ein Notarztfahrzeug angerückt. Die Polizei sperrte den betroffenen Bereich ab.

Kurz darauf sei es im Garten des Wohnhauses zu einer Schussabgabe gekommen, so die Polizei. Die Polizeibeamten fanden den Mann tot auf. Ob die verstorbene Person legal im Besitz der Schusswaffe war, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Personen wurden der Polizei zufolge nicht verletzt. (AZ)