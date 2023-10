Jettingen gibt grünes Licht für neues Gewerbegebiet an der Autobahn

Plus Im Nordosten von Jettingen-Scheppach werden fast 50.000 Quadratmeter für die Erweiterung eines Unternehmens bereitgestellt. Außerdem wird in Spielplätze investiert.

Der Bedarf an Gewerbeflächen im Landkreis scheint nach wie vor groß zu sein. Für die Erweiterung von Alko Therm hat der Markt jetzt im Nordosten des Teilortes Scheppach südlich der A8 grünes Licht für die Ausweitung des bestehenden Gewerbegebietes um zusätzlich gut 50.000 Quadratmeter gegeben.

Zugunsten der Ausweisung muss auch der Flächennutzungsplan in diesem Bereich geändert werden, da dort teilweise landwirtschaftliche Grundstücke liegen. Das planende Krumbacher Ingenieurbüro Kling Consult begründet die Erweiterung mit fehlenden Flächenverfügbarkeiten im Markt Jettingen-Scheppach und wegen der verkehrsgünstigen Lage entlang der Bundesautobahn, hoher Nachfrage ortsansässiger Betriebe und von Betrieben aus dem Umland. Die Umwandlung wurde vom Marktrat in vorausgehenden, nicht öffentlichen Beratungen bereits positiv eingestuft.