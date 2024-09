Grundschule wird Profilschule für Informatik und Zukunftstechnologien

Die Grundschule Jettingen-Scheppach kann sich mit einem neuen Titel schmücken: Am Donnerstag wurde die Schule als Profilschule für Informatik und Zukunftstechnologien ausgezeichnet. In der Münchner Residenz fand zum zweiten Mal die feierliche Verleihung des Prädikats an bayerische Schulen statt, die sich durch ihr besonderes Engagement in der informatischen Bildung und der Förderung von Zukunftstechnologien auszeichnen. Das Prädikat würdigt Schulen, die sich intensiv für eine zeitgemäße Digitale Bildung einsetzen und ihren Schülerinnen und Schülern die Kompetenzen vermitteln, die sie in einer zunehmend digitalen Welt benötigen.

„Wir alle wollen unsere Kinder und Jugendlichen stark machen für die digitale Welt von morgen. Informatik spielt in dieser neuen Welt eine Schlüsselrolle und die ausgezeichneten Schulen sind dabei wichtige Innovatoren für den digitalen Wandel an unseren bayerischen Schulen. Natürlich sind dabei unsere digital kompetenten Lehrkräfte von entscheidender Bedeutung“, so Kultusministerin Anna Stolz vorab zur Veranstaltung.

Amtschef Martin Wunsch erklärt dazu in seinem Grußwort zum Festakt: „Die Profilschulen sind bei der Gestaltung des digitalen Wandels ganz vorn dabei. Sie bereiten die Schülerinnen und Schüler in besonderer Weise auf die Lebens- und Arbeitswelt der Zukunft vor. An unseren Profilschulen herrscht Aufbruchstimmung und Innovationsgeist. Das zeigen auch Ihre überzeugenden Bewerbungen.“

Bertram Brossardt, vbw-Hauptgeschäftsführer, betonte im Rahmen der Prädikatsverleihung: „Die ausgewählten rund 50 Schulen haben sich mit ihrem Engagement im Bereich Informatik und Zukunftstechnologie das Prädikat in besonderer Weise verdient. Ihr Profil ist eine Investition in die Bildungsqualität und gleichzeitig in die Innovationskraft unseres Wirtschaftsstandortes. Indem die Schulen die Jugendlichen über alle Schulformen hinweg frühzeitig und praxisnah für Informatik und Zukunftstechnologie begeistern, bereiten sie die Schülerinnen und Schüler als Fachkräfte von morgen optimal auf die Anforderungen am Arbeitsmarkt der Zukunft vor.“

Die Profilschulen sollen insbesondere in ihrer Region oder in ihrer Schulart als Multiplikatoren wirken, indem sie etwa Schulpartnerschaften anbieten. Durch den Austausch und die Zusammenarbeit mit externen Partnern wie Hochschulen oder Handwerks- und Ausbildungsbetrieben werden Synergieeffekte genutzt und die Bedeutung von Informatik über die Schule hinaus aufgezeigt. Neben Jettingen-Scheppach haben aus Schwaben auch die Staatliche Wirtschaftsschule Wittelsbacher Land in Pöttmes (Landkreis Aichach-Friedberg), die Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Augsburg, die Ulrichschule, Augsburg Süd/West I, die Staatliche Realschule Bobingen, das Gymnasium Buchloe, die Staatliche Berufsschule I Kempten und die Mittelschule Zusmarshausen das Profil verliehen bekommen. (AZ)