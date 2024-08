Hoher Schaden durch Aquaplaning: Drei Unfälle auf der A8 bei Jettingen-Scheppach

Drei Unfälle innerhalb von einer halben Stunde ereigneten sich am Sonntagmorgen auf der A8 bei Jettingen-Scheppach. Ein kräftiger Niederschlag sorgte am Sonntag für regennasse Fahrstreifen der A8, wodurch es zuerst in Fahrtrichtung München zu einem Verkehrsunfall kam. Hierbei passte ein 53-Jähriger seine Geschwindigkeit vermutlich nicht an die Fahrbahnverhältnisse an und kam laut Polizeiangaben vom linken Fahrstreifen ab. Der 53-Jährige beschädigte anschließend auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen fahrende Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von rund 27.000 Euro entstand. Alle drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Zwei weitere Unfälle auf regennasser Fahrbahn auf der A8

Wenig später ereignete sich ein Unfall in Fahrtrichtung Stuttgart. Wie die Polizei mitteilt, verlor ein 32-Jähriger ebenfalls wegen zu hoher Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Auch er kam vom linken Fahrstreifen ab, beschädigte die Betongleitwand und anschließend ein weiteres Fahrzeug. Nur wenige Minuten und rund 250 Meter weiter kam es in der Ausfahrt Burgau erneut zu einem weiteren Unfall auf regennasser Fahrbahn. Wie die Polizeiinspektion Burgau verlauten ließ, geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Gegen die jeweiligen Fahrer der Fahrzeuge leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (AZ)