Jettingen-Scheppach

vor 24 Min.

Jettingen hat jetzt eine moderne Kronenapotheke

Plus Das Gesundheitszentrum auf dem Loox-Areal an der Hauptstraße in Jettingen-Scheppach kommt in Schwung. Nun hat die Kronenapotheke den Betrieb aufgenommen.

Von Bernhard Weizenegger

Für Apotheker Marco Melzer ist dieser 3. Januar ein besonderer Tag: Er wird 43 Jahre alt und eröffnet am Morgen seine Kronenapotheke im Gesundheitszentrum in Jettingen. Doppelter Grund zu feiern also. Und der Auftakt ist vielversprechend. Seitdem sich die Schiebetüren zur Hauptstraße hin geöffnet haben, herrscht in der Apotheke ein Kommen und Gehen. Die Kunden haben darauf gewartet, dass es in Jettingen-Scheppach für sie vor Ort wieder eine Gesundheitsversorgung gibt.

