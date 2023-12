Jettingen-Scheppach

12:25 Uhr

Jettingen-Scheppach investiert 2024 in langfristige Projekte

Plus Rathausplatz, Schulen und Breitband: Mit diesen Themen beschäftigt sich der Markt bei der Investitionsplanung. Die Räte fordern Investitionen in die Jugend.

2024 steht für die Marktgemeinde Jettingen-Scheppach ganz im Zeichen der Großprojekte. In einer Sitzung des Marktgemeinderats wurde nun das Investitionsprogramm bis 2027 vorgestellt. Im kommenden Jahr sollen Projekte zu Ende geführt, wie etwa der Hochbehälter, und manche endlich angegangen werden, so auch der Rathausplatz. Ein Thema, das die Räte besonders umtreibt, stand nicht auf dem Programm.

Vor allem in Schulen muss immerwährend investiert werden - sei es in die Digitalisierung oder die Instandhaltung von Gebäuden. Auf die Grundschule kommt 2025 der gesetzliche Anspruch auf Ganztagsbetreuung zu, die den Markt Geld kosten wird. Eingeplant sind für die Umsetzung 800.000 Euro in diesem Jahr. 2024 bekommt die Grundschule eine Fotovoltaikanlage auf das Dach. Aber auch an der Mittelschule sollen eine Lüftungsanlage und eine PV-Anlage installiert werden. Doch damit waren nicht alle Räte zufrieden, ihnen gehen die Pläne nicht weit genug.

