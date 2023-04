Jettingen-Scheppach muss viele Baustellen abarbeiten

Plus Jettingen-Scheppachs Kämmerer präsentiert erneut einen Rekordhaushalt. Gleichzeitig moniert er, dass die Gemeinde viele Projekte vor sich herschiebt.

Die Zahlen können sich sehen lassen: Mit 33,7 Millionen Euro übertrifft der Haushalt der Gemeinde Jettingen-Scheppach sogar knapp die Marke aus dem Vorjahr. Eigentlich müsste Matthias Endris, der zum achten Mal in seiner Funktion als Kämmerer das Zahlenwerk aufgestellt und in der jüngsten Sitzung präsentiert hat, damit hochzufrieden sein. Doch der Kämmerer fand auch kritische Worte. Die Gemeinde habe viele Baustellen vor sich, die sie seit Jahren vor sich herschiebe und die sie nicht weiter verschleppen dürfe. Bei den Themen Bauland, Energiewende, Rathausplatz und Infrastruktur "müssen wir ran".

Seine Präsentation zum Haushalt garnierte Mathias Endris mit einer Reihe von Verkehrsschildern. Das Baustellenschild tauchte am häufigsten auf, doch dazu noch später. Der Kämmerer begann mit den positiven Aspekten und einer Rückschau auf das vergangene Jahr. 2022 war laut Endris keine Kreditaufnahme erforderlich, seit 2012 gab es keine Neuverschuldung mehr. Der Schuldenstand lag zum Jahresende nur noch bei 3,6 Millionen Euro, Rücklagen waren in "größerem Umfang" vorhanden. Mehr als 33,7 Millionen Euro beträgt heuer das Volumen des Haushalts, bei einem Verwaltungshaushalt in Höhe von knapp 21,8 Millionen und einem Vermögenshaushalt von rund 11,9 Millionen Euro. 4,4 Millionen Euro hat die Gemeinde noch auf dem Konto geparkt, von Endris mit dem Verkehrszeichen "Parkplatz" symbolisiert. Mit dem Schild "Gefahrenstelle" verwies er jedoch darauf, dass die Gemeinde vermutlich kein weiteres Jahr an einer Kreditaufnahme vorbeikommt. Eingeplant hat er für alle Fälle knapp 2,4 Millionen Euro.

Gemeinde Jettingen-Scheppach hat 2022 deutlich mehr Gewerbesteuern eingenommen, als erwartet

Beim Blick auf die Steuern und Zuwendungen könne Jettingen-Scheppach durchaus Gas geben, da befinde man sich auf der "Vorfahrtstraße". Denn nachdem die Gemeinde im vergangenen Jahr deutlich mehr Gewerbesteuern eingenommen hat, als erwartet, hat Endris heuer "mutiger" geplant und geht von 7,5 Millionen Euro aus. Nicht zu verachten seien noch Grundsteuern, Verkäufe und Gebühren, wie Wasser- und Kanalgebühren, die Endris höher als im vergangenen Jahr angesetzt hat. Zu früh freuen sollte man sich in der Gemeinde trotzdem nicht, auf die Vorfahrt folgte in der Präsentation das Stopp-Schild. Ein Investitionsprogramm von etwa 11,3 Millionen müsse finanziert, eine Kreisumlage in Höhe von sechs Millionen Euro und deutlich gestiegene Personalkosten von fast 5,3 Millionen Euro gestemmt werden.

Und dann kamen sie, die Baustellenschilder. Endris hat einige Punkte in Jettingen-Scheppach ausgemacht, an denen aus seiner Sicht dringend gearbeitet werden muss. Als Erstes nannte er fehlendes Bauland. Seit 2017 gebe es keine Wohnbaugrundstücke mehr, die Nachfrage sei aber groß. Das Thema stehe seit Jahren auf der Agenda, es könne nicht Ziel sein, es zu verschleppen. Ähnliches sollte für die Neugestaltung des Rathausplatzes gelten, auf die die Bürger längst warteten. Wegen der Beteiligung diverser Behörden werde aber das Vorankommen erschwert.

Die steigenden Strom- und Heizkosten machen Jettingen-Scheppach zu schaffen

Nächste Baustelle stelle die Energiewende dar. Die steigenden Strom- und Heizkosten machten der Gemeinde zu schaffen, regenerative Energien sollten weiter in den Fokus rücken. Die letzte Baustelle hat der Kämmerer bei der Infrastruktur ausgemacht. Einige Straßen seien dringend sanierungsbedürftig, Wasserrohrbrüche nähmen stetig zu. Auch die Digitalisierung an Schulen und Rathaus müsse vorangetrieben werden.

Für Endris ist am Ende klar: "Parken und warten ist verboten." Natürlich dürften Projekte nicht zulasten einer geordneten Finanzwirtschaft erfolgen. Aber der Kämmerer betont: "Wo immer wir freie Fahrt haben, heißt es: Gas geben, damit wir vorankommen, denn Stillstand heißt Rückschritt."