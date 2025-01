Lipp und Lechner sind zum zweiten Mal in Folge Schützenkönig

Die Schützen aus Scheppach haben am 5. Januar ihre neuen Könige für das Jahr 2025 proklamiert, sowie die Gewinner der Ehrenscheiben, der Pokale und des Preisschießens vorgestellt. Die Königsketten konnten sich zum zweiten Mal in Folge Janis Lechner (45,2 Teiler) sowie Reinhold Lipp (48,2 Teiler - Schützen Luftpistole) sichern. Beide trainieren regelmäßig am Freitagabend beziehungsweise schießen aktiv in den noch laufenden Rundenwettkämpfen mit. Die Königskette im Bereich Schützen Luftgewehr darf Lisa Zahn (62,7 Teiler) für ein Jahr ihr Eigen nennen. Die Pokale in den entsprechenden Klassen gingen an Anna Pöllmann, Robert Höck und Johannes Rapp. Für den besten Schuss auf die Ehrenscheibe wurden Fabian Brandl, Luisa Nickmann, Christine Pöllmann, Patrick Hoser, Christian Zahn, Werner Berger und Dieter Singer ausgezeichnet. Eng war das Feld in diesem Jahr bei den Gewinnern des Preisschießens. Von den 99 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erzielten immerhin 19 Teilnehmende 90 und mehr Ringe. Die ersten drei Plätze belegten hier Leo Ittner (97/95/94 Ringe), gefolgt von Stefan Vottner (96/94/93) und Roland Förster (95/94/93). Das Bild zeigt, von links: Christoph Böhm, Anton Glas, Reinhold Lipp, Dominik Klein, Lisa Zahn, Janine Lechner, Johannes Rapp, Anna Pollmann, 1. Schützenmeister Robert Höck. Text: Petra Beuer/Foto: Christine Pollmann

