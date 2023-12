Jettingen-Scheppach

vor 50 Min.

Mit der Weihnachtsgeschichte die Wallfahrtskirche retten

Plus Wie Ernst Jakob Seibold und der Talbacher Saitenklang am 29. Dezember die Sanierung von Allerheiligen in Jettingen-Scheppach unterstützen wollen.

Von Wolfgang Kahler Artikel anhören Shape

Langsam kommt sie in die Jahre, wie es so schön heißt. Kein Wunder, wird die Wallfahrtskirche Allerheiligen in Jettingen-Scheppach doch fast 350 Jahre alt. Die Renovierung steht an und eins ist schon klar: Sie wird nicht billig. Zur Unterstützung soll eine Benefizveranstaltung beitragen: Dafür liest Ernst Jakob Seibold seine Weihnachtsgeschichte in schwäbischer Mundart, begleitet vom Talbacher Saitenklang am 29. Dezember in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt.

Planungen für die Sanierung des Gotteshauses, das schon 1395 erstmals urkundlich erwähnt wurde, gibt es seit mehr als zehn Jahren, sagt Josef Hildensperger. Wenn alles klappt, sollen die Arbeiten im Herbst 2024 beginnen, verrät der Kirchenvorsitzende. Dazu wurde schon ein Standsicherheits-Gutachten angefertigt. Dann aber kam die Renovierung der Pfarrkirche in Scheppach dazwischen und wegen der Corona-Pandemie „hat alles still gestanden“, erzählt Hildensberger. Das Gutachten habe einige gravierende Mängel ergeben, beispielsweise angefaulte Dachbalken und -sparren, bröckelnder Sims und Frostschäden an dem Biberschwanz-Platten. So dürften sich die Sanierungskosten im siebenstelligen Bereich bewegen, befürchtet der Kirchenvorsitzende, eine genaue Schätzung liege noch nicht vor, aber „es wird teuer“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen