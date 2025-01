Polizei stoppt Fahrer unter Betäubungsmittel mit Kind im Wagen

Die Polizei hat am Montagmittag einen Autofahrer auf der A8 an der Anschlussstelle Burgau aus dem Verkehr gezogen, da mit seiner unsicheren Fahrweise anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen war. Dabei stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand. Nach Angaben der Polizei meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug, das in sehr unsicherer Fahrweise auf der A8 in Richtung München unterwegs war. Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg entdeckte den Pkw kurz hinter Günzburg und stoppte ihn an der Anschlussstelle Burgau. Der 36-jährige kosovarische Fahrer fiel den Beamten während der Kontrolle durch auffälliges Verhalten auf, weshalb einen Drogentest durchgeführt wurde. Der Test verlief positiv auf Morphin. Zudem lag das vierjährige Kind des Fahrers ungesichert auf der Rücksitzbank. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an, um den Verdacht der Drogenbeeinflussung zu bestätigen. Wegen der Drogenfahrt und der fehlenden Sicherung des Kindes wurde eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich erhoben. Die Ehefrau des Fahrers, die ebenfalls im Fahrzeug saß und fahrtüchtig war, durfte die Fahrt anschließend fortsetzen. (AZ)

