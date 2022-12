Jettingen-Scheppach

06:00 Uhr

Robatherm spendiert der Belegschaft jeden Tag das Mittagessen

Während der Arbeitswoche stehen täglich mehrere frisch zubereitete Speisen in der Betriebskantine von Robatherm in Jettingen-Scheppach zur Auswahl – und das zum Nulltarif für die Belegschaft.

Plus Der Wettbewerb um Fachkräfte hat den Hersteller von Raumluftgeräten aus Jettingen-Scheppach erfindungsreich werden lassen.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

An der Architektur ist abzulesen, dass dieses Unternehmen Qualitätsversprechen nicht nur im Munde führen will. Die Materialien Beton, Glas und in den Innenräumen Holz lässt die Firma Robatherm für Besucherinnen und Besucher modern-mondän, geradlinig und doch hier und dort verspielt erscheinen. Ein erster kurzer Blick ist bereits auf der A8 möglich. Kurz vor oder nach der Autobahnausfahrt Jettingen-Scheppach – je nach Fahrtrichtung – kann man sich dem Verwaltungsgebäude kaum entziehen. Rasenroboter halten das Grün kurz, als ob dort noch fürs Putten im Golfsport geübt werden könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen