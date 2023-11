Schwerer Unfall an der "Schöneberger Kreuzung"

Nach dem Unfall kamen beide Beteiligten mit schweren Verletzungen in naheliegende Krankenhäuser. Eine Rentnerin hatte einem 72-Jährigen die Vorfahrt genommen.

Am Donnerstagabend hat sich an der sogenannten „Schönenberger Kreuzung“ auf der Jettinger Umgehungsstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Laut Polizeibericht war eine Rentnerin gegen 16 Uhr mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße aus Schönenberg kommend in Richtung Umgehungsstraße unterwegs. An der Einmündung bog sie nach links in Richtung Scheppach ein. Sie übersah nach Angaben der Polizei ein von links kommendes, vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug eines 72-Jährigen. Dieser prallte mit seinem Pkw frontal in die linke Fahrzeugseite der Unfallverursacherin. Beide Beteiligten wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in naheliegende Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Beamten auf etwa 15.000 Euro. Die Feuerwehr aus Jettingen war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)