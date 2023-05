Unfall: Lkw fährt rückwärts gegen einen Pkw

Weil ein anderer Lwk die Straße blockierte, rollte ein Lkw-Fahrer in Scheppach rückwärts zurück in die Kreuzung. Dabei nahm er einer 71-Jährigen die Vorfahrt.

Ein 26-jähriger Lkw-Fahrer ist am Mittwochabend in Scheppach von der Siemensstraße nach links in die Robert-Bosch-Straße abgebogen. Als er erkannte, dass die Fahrbahn durch einen anderen Lkw blockiert war, fuhr er nach Angaben der Polizei rückwärts zurück heraus auf die Siemensstraße. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Pkw einer 71-jährigen Frau, die auf der Siemensstraße in Richtung Outlet unterwegs war. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Schaden von etwa 10.000 Euro. (AZ)