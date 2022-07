Verkehrsunfall mit drei Kindern im Auto bei Jettingen

Einer 37-Jährigen wurde auf der Hauptstraße in Jettingen die Vorfahrt genommen, es kam zu einem Zusammenstoß. Verletzt wurden die Fahrer sowie der sechsjährige Sohn.

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich am Dienstagabend in Jettingen ereignet. Ein 73-jähriger Fahrzeugführer war laut Angaben der Polizei gegen 20.50 Uhr auf der Hauptstraße in Jettingen in südlicher Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Umgehungsstraße wollte er in Richtung Burtenbach abbiegen. Er soll ein von links kommendes, vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug einer 37-Jährigen übersehen haben. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos wurde der Unfallverursacher verletzt, er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Auch der kleine Sohn erlitt beim Unfall in Jettingen Verletzungen

Die Geschädigte sowie ihr sechs Jahre alter Sohn erlitten Schürfwunden. Zwei weitere Geschwister im Alter von einem und drei Jahren wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Jettingen und Burtenbach. (AZ)