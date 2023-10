Verletzte Jugendliche bei E-Scooter-Unfall in Jettingen-Scheppach

Ein 13-jähriger Fahrradfahrer stieß in Scheppach mit einem 14-jährigen E-Scooter-Fahrer zusammen. Das führte zu einem Sturz und Verletzungen.

Am Sonntagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Jettingen-Scheppach. Gegen 15.30 Uhr war ein 13-Jähriger mit seinem Fahrrad auf einem Radweg in Scheppach in nördliche Richtung unterwegs. Auf Höhe der Mindeltalschule wollte er die Straße zur gegenüberliegenden Tankstelle überqueren.

Beim Abbiegen kollidierte er mit einem hinter ihm fahrenden E-Scooter, der von einem 14-Jährigen gesteuert wurde. Dieser stürzte und zog sich eine Unterarmfraktur zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Sachschaden entstand an den beteiligten Fahrzeugen keiner. (AZ)