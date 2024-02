Was Kultusministerin Anna Stolz an der Grundschule Jettingen-Scheppach lernt

Anna Stolz lässt sich zeigen, wie digital unterstützter Unterricht funktioniert und tauscht sich mit 200 Menschen darüber aus, wie Schule sich verändern muss.

Anna Stolz setzt sich zu den zwei Schülerinnen auf den Boden, die gerade ihr Wissen über die Giraffe sammeln. Gemeinsam bearbeiten die Mädchen ihre Aufgabe für heute, haben sich eine ruhige Ecke gesucht, nutzen Arbeitsblatt und Tablet gleichzeitig. Die Kultusministerin ( Freie Wähler) lässt sich erklären, was genau die beiden tun. Sie nutzen das Programm Fobizz, mit dem Schüler individualisiert lernen, Texte schreiben - diesmal über vorher ausgeloste Tiere - und sie dann in der App hochladen. Eine künstliche Intelligenz prüft die Texte auf Rechtschreibfehler, darüber hinaus können die Kinder sich gegenseitig Verbesserungsvorschläge machen.

Auch am Sportunterricht nahm die Ministerin teil. Foto: Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus/Stefan Puchner

Anna Stolz, 41, ist an die Grundschule Jettingen-Scheppach gekommen, um zu lernen. "Habt ihr einen Tipp für mich, was ich anders machen könnte?", fragt die Kultusministerin die beiden Schülerinnen: "Ich find's super so", sagt eine der beiden, ihre Mitschülerin teilt die Meinung. Wenn es doch nur immer so einfach wäre.

Für ihre "Zukunftswerkstatt Bildung" reist Anna Stolz durch alle Regierungsbezirke

Nach der Tour durch die Klassenzimmer, begleitet von einer Traube aus Landtagspolitikerinnen und -politikern, Landrat Hans Reichhart, Schulamtschef Thomas Schulze und natürlich Schulleiter Andreas Spatz, startet die Ministerin im Kreis Günzburg ihre "Zukunftswerkstatt Bildung", tauscht sich ohne Presse mit 200 Menschen darüber aus, wie Schule sich verändern muss - mit Schülern, Eltern, Lehrkräften, Schulaufsicht und Verbänden. "Ich bin der festen Überzeugung, dass beste Bildung einen offenen Austausch braucht", sagt Stolz. "Mehr von unten nach oben - das ist mein Ziel." Sie wolle den "großen Schatz an Expertise in der Schulfamilie heben".

Dafür wird die Ministerin in die einzelnen Regierungsbezirke reisen, Schwaben macht den Auftakt. Warum hier? Weil die Grundschule Jettingen-Scheppach so arbeitet, wie auch Stolz sich zeitgemäße Bildung vorstellt: "Mit Schwerpunkt auf die Vermittlung der Basiskompetenzen, aber unterstützt durch digitale Instrumente und künstliche Intelligenz, sofern das einen Mehrwert bietet."

Lesen Sie dazu auch