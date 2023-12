Jettingen-Scheppach

Was sich bei der Sanierung des Jettinger Rathausplatzes tut

So soll der Rathausvorplatz und dessen Umfeld in Jettingen-Scheppachs Ortsmitte einmal aussehen. Doch es hakt noch an einigen Stellen.

Plus Optisch ist in Jettingen-Scheppachs Ortsmitte nicht viel vorwärts gegangen. Auf der Bürgerversammlung nimmt Bürgermeister Böhm dazu Stellung.

In Jettingen-Scheppach finden die Bürgerversammlungen in einem Jahr in allen Ortsteilen, im darauffolgenden dann zentral an einem Ort statt. Das ist in der Geschäftsordnung so geregelt. Letzteres war heuer der Fall: Etwa 50 interessierte Bürgerinnen und Bürger waren in die Aula der Eberlin Mittelschule gekommen. Bürgermeister Christoph Böhm ging auch auf die Sanierung des Rathausplatzes ein. Auch wenn der Eindruck bestehe, es gehe nichts vorwärts, sei die Sache doch durchaus in Bewegung.

Dass in der Vergangenheit in der Marktgemeinde viel geschehen ist, ist bekannt, das hatte auch Bürgermeister Christoph Böhm ( Freie Wähler) bereits im Vorfeld betont. Größtes Projekt war der Neubau der Dreifachsporthalle. In den Monaten Februar und März wurden der Hallen- und der Sportboden verlegt, auch im Außenbereich wurden die ersten Maßnahmen durchgeführt. Derzeit wird auf dem Hallendach eine Fotovoltaikanlage montiert, die Arbeiten sollen bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Nur die offizielle Einweihung der Halle steht noch aus: Sie wird im Frühjahr 2024 stattfinden, wie Böhm versicherte.

