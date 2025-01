Wohnhaus von Dominikus Böhm in Jettingen steht jetzt auf der Denkmalliste

Die Bauwerke von Dominikus Böhm sind prägend für das 20. Jahrhundert in Deutschland. Aber wie lebte der Architekt aus Jettingen, der 1955 in Köln starb, eigentlich privat? Die Jettinger wissen es genau, denn in seinem Heimatort steht das Haus, das sich Böhm während der Zeit des Zweiten Weltkriegs gebaut hat. Nun steht das Gebäude am Leutzenbergweg unter besonderem Schutz: Es wurde in die Denkmalliste des Freistaats aufgenommen.

